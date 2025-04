"Dan zal Ajax zeggen: dan ga je maar naar Italië of Duitsland"

Tim van Duijn ziet dat Ajax er in geslaagd is om diverse talenten langdurig vast te leggen, terwijl de club uit Amsterdam in het verleden spelers als Silvano Vos en Gabriel Misehouy zag vertrekken. Niels de Jonck, zaakwaarnemer van Mika Godts, geeft de credits aan de huidige directie.

"Persoonlijk geloof ik niet per se in clubs, maar in mensen", legt hij uit op de website van VI. "Het zijn de juiste mensen op de juiste plaats die clubs laten floreren en aan prijzen helpen. Ik denk dat de visie en cultuur die de clubleiding neergezet heeft bij Ajax zijn vruchten zal afwerpen. Jonge spelers laten opgroeien met veel geld en grote auto’s gaat ze niet beter maken", constateert De Jonck.

"Ajax wil hunger in paradise creëren, gebaseerd op het succes dat Jamaica boekte met hun sprinters en Tsjechië met hun tennissers", vervolgt hij. "Ik denk dat het duidelijk is de leiding een heel duidelijke koers heeft ingezet. Een koers die staat voor ontwikkelen en uitdagen van talent dat uiteindelijk klaar moet zijn voor de top. Er was even een stuurloos schip, maar ik denk dat Marijn Beuker en Alex Kroes het schip snel terug aan het varen hebben gekregen. Ajax zal voortaan veel voorzichtiger omgaan met contracten van jeugdspelers, hoe goed je ook bent", aldus De Jonck.

"Als je dan liever naar het buitenland gaat, zal Ajax zeggen: oké, dan ga je maar naar Italië of Duitsland. Een speler met een langetermijnvisie op sportief vlak zal dan kiezen om bij Ajax te blijven, omdat hij daar gewoon de meeste kans heeft om door te breken in het eerste elftal. En dat zijn de spelers die je als club ook wil hebben", stelt hij. "Doorbreken bij Ajax is het belangrijkste als je uiteindelijk de stap naar de top van Europa wil maken. Dat was voor ons ook een optie, maar wij kozen voor Ajax. De slagingskansen in het profvoetbal zijn via deze weg gewoon groter", besluit De Jonck realistisch.