"Dan zeg je misschien verkapt dat Regeer niet goed genoeg is"

Ajax slaagde er de afgelopen transferperiode niet in om een echte 'nummer 6' te vinden. Trainer Fred Grim zal die positie dus ook in de tweede seizoenshelft creatief proberen op te lossen.

"We hebben Youri Regeer en andere spelers die daar ook kunnen spelen. Nu gaat het om ontwikkelen. Ik ben niet ontevreden over hoe Youri dat heeft ingevuld", zei Grim vrijdag op de persconferentie, opgetekend door ESPN.

Grim is even met Regeer gaan zitten, omdat de geruchten rondom het aantrekken van een nieuwe verdedigende middenvelder impact hebben gehad op de spelersgroep. "Ik heb mijn waardering uitgesproken naar hem. Ook op mentaal vlak. Op het moment dat iedereen over een nummer zes heeft, zeg je misschien verkapt dat Youri niet goed genoeg is", legde Grim uit. "Ik denk dat Youri heeft laten zien dat hij groeiende is, stappen moet maken, volwassener moet worden, maar dat wel goed heeft opgepakt."

Grim gaf nog een voorbeeld. "We moeten hard zijn en prof zijn, maar als je een half uur voordat de wedstrijd begint tegen Excelsior allerlei mediaberichten krijgt dat Sano in beeld is, dat doet wel wat met een mens. Vandaar mijn waardering hoe hij daarmee is omgegaan", besluit hij.