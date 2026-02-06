Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Dan zeg je misschien verkapt dat Regeer niet goed genoeg is"

Bjorn
bron: ESPN
Youri Regeer
Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Ajax slaagde er de afgelopen transferperiode niet in om een echte 'nummer 6' te vinden. Trainer Fred Grim zal die positie dus ook in de tweede seizoenshelft creatief proberen op te lossen.

"We hebben Youri Regeer en andere spelers die daar ook kunnen spelen. Nu gaat het om ontwikkelen. Ik ben niet ontevreden over hoe Youri dat heeft ingevuld", zei Grim vrijdag op de persconferentie, opgetekend door ESPN.

Grim is even met Regeer gaan zitten, omdat de geruchten rondom het aantrekken van een nieuwe verdedigende middenvelder impact hebben gehad op de spelersgroep. "Ik heb mijn waardering uitgesproken naar hem. Ook op mentaal vlak. Op het moment dat iedereen over een nummer zes heeft, zeg je misschien verkapt dat Youri niet goed genoeg is", legde Grim uit. "Ik denk dat Youri heeft laten zien dat hij groeiende is, stappen moet maken, volwassener moet worden, maar dat wel goed heeft opgepakt."

Grim gaf nog een voorbeeld. "We moeten hard zijn en prof zijn, maar als je een half uur voordat de wedstrijd begint tegen Excelsior allerlei mediaberichten krijgt dat Sano in beeld is, dat doet wel wat met een mens. Vandaar mijn waardering hoe hij daarmee is omgegaan", besluit hij.

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Lieke Martens

KNVB zet voormalig Ajax-speelsters in het zonnetje op 7 maart

0
Marijn Beuker

"Marijn Beuker heeft bij Ajax voor korte en lange termijn gefaald"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Youri Regeer Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties