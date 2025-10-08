"Dan zegt Ajax eigenlijk tegen Heitinga: jij kan er geen klote van"

AD Voetbalpodcast
Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"
Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside
John Heitinga baalt
John Heitinga baalt

Johan Derksen begrijpt helemaal niks van het feit dat Fred Grim is aangesteld als nieuwe assistent-trainer van Ajax. In Vandaag Inside gaat Derksen in op de benoeming van Grim. 

Marcel Keizer, Frank Peereboom en Urby Emanuelson stonden al langs de zijde van Heitinga en ook Grim zal dat nu gaan doen. "Helemaal belachelijk", vindt Derksen dat bij Vandaag Inside. "Als jij iemand naast die Heitinga zet, zeg je eigenlijk: ‘Jij functioneert niet, jij kunt er geen klote van.’ Dan moet je met hem stoppen."

"Hij heeft RKC en Almere groot gemaakt!", zegt René van der Gijp lachend over de zaak. "Nu hebben ze dus vier onbenullen zitten op technische leiding", vervolgt Derksen. "Lachwekkend. Een keeper. Een keeper! René, heb je wel eens een keeper verstandig over voetbal horen praten?"

"Niet veel. Maar er zullen er best wel wat zijn", antwoordt Van der Gijp lachend. "Frans Körver? Dat was wel een leuke gozer." Grim heeft een nauwe band met adviseur van Louis van Gaal, met wie Heitinga volgens De Telegraaf ook vaak zal sparren. 

