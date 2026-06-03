'Dani Ceballos onhaalbaar voor Ajax': "Kans dat hij komt is klein"

Ajax hoopt zich voor komend seizoen te versterken met Dani Ceballos. De Amsterdammers naderen volgens transfergoeroes Matteo Maretto en Fabrizio Romano een akkoord met Real Madrid over de 29-jarige middenvelder.

De nieuwe Ajax-trainer Míchel heeft zelfs al een gesprek gevoerd met de middenvelder, maar toch lijken supporters van Ajax niet te hoeven rekenen op de komst van de elfvoudig Spaans international die zo'n zes miljoen euro zou moeten kosten.

"Navraag leert dat Ajax de transfersom wel kan en wil betalen, maar de kans dat hij echt komt is klein", schrijft ESPN woensdagochtend. "Hij lijkt onhaalbaar vanwege het salaris. Ceballos zou dan een flink bedrag moeten inleveren."