Dani de Wit (27) terug naar de Eredivisie? "Dat is te betalen"

Volgens Leon ten Voorde van de Tubantia zou oud-Ajacied Dani de Wit een goede optie zijn voor de Tukkers. De 27-jarige middenvelder, die in het verleden bij Ajax en AZ speelde, lijkt met VfL Bochum te degraderen uit de Bundesliga.

"Volgens mag of moet hij dan weg, omdat hij dan teveel verdient. Arnold Bruggink heeft het ook altijd al geroepen: ze hebben karakter en leiderschap nodig. Bovendien heeft hij ervaring, is gepokt en gemazeld en maakt hij goals", licht Ten Voorde zijn suggestie toe bij Voetbalpraat op ESPN. "En het is een ratje in het veld, dat kan FC Twente denk ik wel goed gebruiken."

Volgens presentator Wouter Bouwman moet De Wit een miljoen euro kosten bij degradatie van Bochum. Ten Voorde plaatst wel een kanttekening. "Dat is te betalen, maar je kijkt ook naar de aantallen en posities in de selectie. Je hebt Arno Verschueren. Ik weet helemaal niet of dat dan kan. Ik weet niet of het reëel is dat hij naar Twente gaat, maar zo'n type speler zou ik niet gek vinden." Kenneth Perez is het daarmee eens. "Ik vind het helemaal geen slecht idee. Het is een goede optie, goed gevonden, Leon", besluit Perez.