Dani de Wit flopt totaal in Duitsland: "Enige waarin hij top is"

"Het Bundesliga-seizoen is bijna voorbij. Tijd voor een ranking van de transfers. Bild zet de tien beste en slechtste transfers op een rij", luidt de nog enthousiaste inleiding van het stuk. De Wit wordt vervolgens genoemd als een van de drie minst geslaagde transfers van het afgelopen voetbalseizoen.

"Dani de Wit (27) moest de nieuwe aanvalsleider van Bochum worden", begint de uitleg van de keuze voor De Wit. "Hij moest het spel controleren en Bochum naar handhaving leiden. En dus kreeg de Nederlander, die overkwam van AZ, een contract tot 2028 en werd hij een van de grootverdieners. Dat is dan ook het enige waarin hij top is. In de winter had Bochum hem verkocht als er een bod was gekomen. Nu mag hij alsnog vertrekken. Onder trainer Dieter Hecking, die begin november het roer overnam, speelde De Wit slechts twee keer de volle 90 minuten."