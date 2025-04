Dani de Wit terug in Eredivisie? "Zijn met elkaar in gesprek"

Oud-Ajacied Dani de Wit keert mogelijk terug in de Eredivisie. De middenvelder van VfL Bochum geldt als kandidaat om komend seizoen de rol van nummer 10 op zich te nemen bij FC Utrecht. Dat meldt Edjeuitnoord op X .

"FC Utrecht en Dani de Wit zijn met elkaar in gesprek", weet Edjeuitnoord. Bochum is afgelopen weekend zo goed als zeker gedegradeerd uit de Bundesliga en dus lijkt De Wit een nieuw avontuur te willen. De Duitse club heeft 21 punten. Met nog drie wedstrijden te spelen heeft de club nu nog de kans om de play-off-plek over te nemen van 1. FC Heidenheim, dat 25 punten heeft. Op de zeventiende plaats staat Holstein Kiel met 22 punten.

De Wit beschikt volgens de doorgaans betrouwbare Edjeuitnoord over een clausule in zijn contract, waardoor hij bij degradatie voor één miljoen euro mag vertrekken. De Wit kwam vorig jaar over van AZ naar Bochum, maar wist daar geen vaste waarde te worden. Bij FC Utrecht zou hij de nieuwe nummer tien moeten worden.