Dani vertelt over Ajax-periode: "Ik werd pas om elf uur wakker"

"Ik had te maken met Rui Costa, Figo en Sá Pinto. Ik stond nooit in de basis", vertelt hij in gesprek met Marca. "Ik zei op een gegeven moment: "Ik kan beter op vakantie gaan." Ik wilde me belangrijk voelen. Ik hield ook van feesten. Ik verliet Sporting Portugal omdat ik een druk privéleven had. Maar toen ging ik naar Londen, daarna naar Amsterdam en toen naar Madrid. De drie steden van de zonden, haha."

"Ik voetbalde wel, maar genoot ook écht van het leven", vervolgt Dani, die bij Ajax met Louis van Gaal te maken kreeg als trainer. "Louis was een fantastisch mens. "Hoe is het mogelijk dat je als negentienjarige te laat komt?", vroeg hij dan. Geen idee. Ik ging ’s nachts naar bed en werd pas om elf uur wakker. Wekkers werkten toen niet bij mij", aldus Dani, die in aanloop naar de Nations League-finale een duidelijk advies had voor Lamine Yamal.

"Wees voorzichtig met je nachtelijke avonturen. De wereld rondom het voetbal is gevaarlijk. Er zijn veel verleidingen", waarschuwt hij. "Lamine is de beste speler ter wereld. Hij kan een voorbeeld zijn voor zijn teamgenoten, maar dan moet hij geen nachtelijke escapades als ik beleven…", besluit Dani over de sterspeler van Spanje, die dit seizoen (ook) één van de sterkhouders was bij FC Barcelona.