Geschreven door Auke Kooreman 13 jan 2021 om 21:01

Danilo Pereira da Silva heeft grote twijfels over zijn toekomst bij Ajax. De Braziliaan, die uitgeleend is aan Twente, zag vanuit zijn huis in Enschede een grote naam als nieuwe concurrent erbij komen. De spits gaat er vanuit dat de strijd met Sébastien Haller een lastige voor hem wordt.

Een concurrentiestrijd met Lassina Traoré, Brian Brobbey, Dusan Tadic en Zakaria Labyad zag de spits nog wel zitten. Nu Ajax een recordbedrag heeft betaald voor Haller, gelooft de Braziliaanse spits niet dat de Fransman snel uit de basis verdwijnt. “Concurrentie is altijd goed. Een spits moet zich niet te comfortabel gaan voelen, maar als er zoveel geld wordt betaald, weet je dat hij gaat spelen,” vertelt Danilo aan de Volkskrant.

Met geweldige statistieken bij Twente is de spits nog altijd onzeker over zijn toekomst. Marc Overmars en Erik ten Hag gaven in aanloop naar de topper aan dat de club niet nog langer kon wachten. “Ik ben niet verdrietig op het moment. Ik heb vooral veel om over na te denken. Mijn zaakwaarnemer praat met Ajax. Wat de bedoeling is. Ik heb geen idee,” aldus de Braziliaan.

Danilo ziet aankomende donderdag voor de tweede keer dit seizoen de club waar hij onder contract staat als tegenstander. Na het eerste duel kreeg hij van de technisch directeur en de trainer complimenten. “Mijn doel voor dit seizoen was de mensen die aan mij twijfelden te overtuigen dat ik de Eredivisie aankan.” De Braziliaanse spits die houdt van samba en tiktok dansjes na het maken van een goal heeft nog altijd grote dromen met Ajax. “Mijn droom blijft spelen in de Champions League met Ajax. De topscorerstitel zou mij een goede boost geven en is altijd goed voor mijn naam.”