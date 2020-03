Geschreven door Jessica Westdijk 01 mrt 2020 om 11:03

Afgelopen donderdag was menig Ajacied teleurgesteld over de wedstrijd, maar er was nog iets wat de aandacht trok. Danilo debuteerde in de basis en wisselde bij het rustsignaal, terwijl hij nog op het veld stond, zijn shirtje met Deyverson.

Deyverson was ook nog uitgerekend een speler die zich niet bepaald geliefd had gemaakt bij Ajacieden. Veel supporters snapten dan ook niets van de actie van Danilo. Later bleek dat Deyverson en Danilo landgenoten zijn en elkaar kennen. En bovendien wist Danilo dat hij in de rust gewisseld zou worden. Eind goed, al goed zou je denken. Maar Danilo voelde zich toch genoodzaakt om zijn excuses te maken aan de Ajax-supporters. En dat deed hij dan ook met onderstaand bericht: