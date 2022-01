Geschreven door Idse Geurts 13 jan 2022 om 10:01

Ajax neemt deze transferperiode waarschijnlijk afscheid van nog twee spelers. Dit meldt het Algemeen Dagblad. Nadat David Neres zo goed als zeker lijkt te vertrekken naar Shakhtar Donetsk, lijken ook Danilo en Victor Jensen Ajax te verlaten. Ajax wilt Danilo verkopen, terwijl Jensen op huurbasis mag vertrekken. Beide spelers zijn dit seizoen overbodig in de Johan Cruijff ArenA.

Danilo was al niet zeker van veel speeltijd en met de komst van Brian Brobbey lijkt de tijd van Danilo voorbij. Daarnaast heeft de Braziliaan ook een aflopend contract. “Het zou logisch zijn als Ajax hem verkoopt. Of clubs willen nog eens met een jaar verlengen, de speler dan voor een half jaar verhuren en daarna kijken hoe hij terugkomt”, stelt het AD.

Voor Jensen zit een definitief vertrek er nog niet in. Hoewel de Deen inmiddels al 21 jaar is, lijkt Ajax nog steeds in zijn talent te geloven. De middenvelder geniet interesse van Rosenborg BK en het Zweedse Malmö FF.