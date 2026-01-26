Laatste nieuws
'Danilo in beeld bij Eredivisionist': "Vraag of hij haalbaar is"

Arthur
Danilo
Danilo Foto: © Pro Shots

Danilo Pereira is in beeld gekomen als mogelijke versterking voor de aanval van NEC Nijmegen. De 26-jarige spits van Rangers FC behoort tot de kandidaten om de voorhoede te gaan versterken.

Danilo speelde eerder voor Ajax, FC Twente en Feyenoord en kwam in de Eredivisie tot 29 doelpunten en 9 assists in 81 wedstrijden. In de zomer van 2023 vertrok hij naar Schotland, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2028. Dit seizoen moet hij het vooral doen met invalbeurten.

Voetbal International schrijft: "Rangers is bereid om de Braziliaan deze winter te laten vertrekken en NEC slaat mogelijk toe. Er staan meer aanvallers op de lijst bij de Nijmegenaren en het is nog de vraag of Danilo haalbaar is. Door het vertrek van Kento Shiogai zoekt NEC een nieuwe spits."

