Geschreven door Jessica Westdijk 14 aug 2020 om 16:08

Het was al een tijdje bekend, maar nu is het ook officieel: Danilo wordt komend seizoen door Ajax verhuurd aan FC Twente. De Braziliaan zal het hele seizoen voor de club uit Enschede spelen.

In de zomer van 2017 kwam Danilo op 18-jarige leeftijd naar Amsterdam. Hij kwam toen over van Santos en sloot aan bij Ajax O19. Na een goed seizoen in de O19 maakte hij de stap naar Jong Ajax en dat ging de spits behoorlijk goed af. In het seizoen 2018-2019 maakte hij 19 goals voor Jong Ajax in de eerste divisie. Afgelopen seizoen beleefde hij een minder jaar. Danilo kwam in slechts 8 duels namens Jong Ajax in actie, maar wist daarin wel 5 keer te scoren. Dat hij zo weinig minuten maakte, had vooral te maken met een blessure die een lange nasleep kende.

Toch was duidelijk dat Danilo klaar was voor de volgende stap. Vlak voordat het seizoen werd stilgelegd vanwege het coronavirus, debuteerde hij in het eerste elftal. Hij maakte zijn debuut op 23 februari in de uitwedstrijd bij Heracles Almelo. Daarna kwam hij ook tegen Getafe in de Europa League en tegen FC Utrecht in de beker nog in actie in Ajax 1.