Geschreven door Idse Geurts 25 mrt 2022 om 10:03

Danilo vertrekt na dit seizoen bij Ajax. De Braziliaanse spits beschikt over een aflopend contract en gaat deze niet verlengen. Hierdoor kan de aanvaller gaan en staan waar hij wilt. Het is natuurlijk niet gek dat de Braziliaan zijn contract niet gaat verlengen. Dit seizoen kwam Danilo immers slechts mondjesmaat in actie voor Ajax. Daarnaast moet de spits ook nog Sébastien Haller en Brian Brobbey boven zich dulden in de pikorde voor de spitspositie, waardoor zijn kansen op speeltijd ook volgend seizoen miniem zouden zijn. De Braziliaan gaat nu dus zijn geluk bij een andere club beproeven. Toch heeft Danilo een fijne tijd gehad bij Ajax.

“Hoe ik mijn toekomst bij Ajax zie? Aankomende zomer ben ik transfervrij. Het waren vijf fantastische jaren, maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk”, laat Danilo weten tegenover Ajax Life. “Dat is best moeilijk, want Ajax is een geweldige club, maar je moet ook aan speeltijd toekomen”. De spits is dan ook erg realistisch over zijn verdere kansen bij Ajax. “Iedere voetballer wil natuurlijk spelen, maar ik weet dat Haller het goed doet. Als spits moet je begrijpen dat de beste speelt. Zodra het team mij nodig heeft, ben ik er klaar voor”, besluit de Braziliaan.

Dit seizoen speelde Danilo dertien wedstrijden voor Ajax in de Eredivisie. Hierin wist hij twee keer het net te vinden en één assist te geven.