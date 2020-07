Geschreven door Jordi Smit 20 jul 2020 om 12:07

© Proshots

Danilo Pereira komt komend seizoen uit voor FC Twente, zo meldt Tubantia. De Enschedeërs huren de Braziliaan een jaar lang van Ajax.

De 21-jarige aanvaller speelde drie duels in de hoofdmacht van Ajax. Tijdens het thuisduel tegen Getafe mocht hij zelfs in het basiselftal beginnen en scoorde hij eenmaal. De overige wedstrijden werkte Danilo af in Jong Ajax. Hij was in 42 wedstrijden goed voor 24 doelpunten. Gedurende het afgelopen seizoen kwam hij weinig in actie, vanwege een blessure die hem langdurig aan de kant hield.

Aankomend seizoen leek Danilo wederom weinig kansen te krijgen in de A-selectie. Met Dusan Tadic, Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar hebben de Amsterdammers voldoende keuze in het centrum. Hoewel Danilo eveneens op de vleugels uit de voeten kan, leek het Ajax beter om de voetballer een jaar lang in de Eredivisie te laten spelen. Naast Danilo gingen Kik Pierie en Václav Cerny ook al op huurbasis naar FC Twente.