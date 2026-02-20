Danilo tegen Ajax: "Werd daar als Feyenoorder ook prima ontvangen"

"Iedere speler wil in de basis staan en belangrijk zijn", zegt Danilo tegen Voetbal International. "Ik ben hier ook gekomen om alles te geven en zo veel mogelijk te spelen, maar de trainer bepaalt. Ik kan alleen hard trainen om hem te laten zien wat ik kan. Ik ben best blij dat ik al zo veel minuten heb gemaakt. Ik weet nog niet of ik start tegen Ajax, maar de trainer zal zien dat ik er klaar voor ben. Hopelijk krijg ik de kans om mezelf te laten zien."

Danilo kwam in 2017 bij Ajax en keert nu dus voor even terug. "Ik kijk ernaar uit om terug te keren in de Arena. Ik heb er al eens gespeeld als tegenstander en ik heb er nooit verloren, haha. Ik moet zeggen dat ik daar als Feyenoorder nog prima werd ontvangen door de supporters. Ik heb nooit kunnen doorbreken bij Ajax, maar ik heb wel geweldige ervaringen gehad met Europese wedstrijden en reizen naar Champions League-duels."

NEC en Ajax zijn dit seizoen concurrenten van elkaar in de strijd om plek twee. "Het is natuurlijk wel een gekke situatie dat NEC boven Ajax staat, maar de ploeg heeft tot nu toe wel laten zien dat ze veel kwaliteiten hebben. Dit NEC vecht en toont spirit. Iedereen werkt samen en wil elkaar ook helpen. Dat valt me tot nu toe wel op. Hopelijk gaan we zo door. De komende tijd wil ik scoren en het team helpen. Kijk, Champions League zou natuurlijk een droom zijn. We gaan gewoon proberen om iedere wedstrijd te winnen. Zie je het voor je, Champions League in De Goffert?"

NEC huurt Danilo van Rangers, maar heeft een optie tot koop om zijn contract in Schotland af te kopen. "Of dat gaat gebeuren, zie ik wel. Het duurt nog even en ik ben hier pas net. Ik moet eerst laten zien wat ik kan en de club ervan overtuigen om die optie te lichten. Hopelijk gaan we mooie maanden tegemoet", aldus Danilo.