'Danilo voorlopig niet naar NEC: geen groen licht voor transfer'

NEC heeft zondag een flinke slag geslagen op de transfermarkt met het aantrekken van Willum Willumsson en Isak Hansen-Aarøen. De verrassende nummer drie van de Eredivisie hoopt ook voormalig Ajax-spits Danilo te presenteren als aanwinst, maar wacht nog op groen licht uit Schotland.

Danilo zat zaterdag al op de tribune bij het treffen tussen AZ en NEC (1-3) en eerder kwamen de Nijmegenaren met Rangers FC tot een akkoord over een huurdeal tot het einde van het seizoen. "De Schotten hebben de Braziliaanse aanvaller echter in de wachtkamer gezet", schrijft Sander Janssen op de website van Voetbal International.

Danilo moet bij NEC de vervanger worden van de vertrokken Kento Shiogai. "NEC heeft nog geen groen licht ontvangen van Rangers om Danilo binnen te halen", aldus Janssen. Rangers wil namelijk eerst een vervanger halen en heeft daarvoor tot maandag 20.00 uur de tijd als de transfermarkt in Schotland dicht gaat. De club hoopte op Ryan Naderi van Hansa Rostock, maar hij lijkt niet te mogen vertrekken.

Daarna kwam Cameron Archer van Southampton in beeld, maar ook die club moet eerst een vervanger zien aan te trekken. "NEC wacht dus tot de dominosteentjes vallen", weet Janssen. "Danilo wacht ondertussen met toestemming van zijn werkgever in Nederland af tot hij groen licht krijgt uit Schotland."