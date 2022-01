Geschreven door Idse Geurts 25 jan 2022 om 12:01

Danilo gaat Ajax zo goed als zeker transfervrij verlaten. De Braziliaanse spits heeft onlangs een nieuw contractvoorstel van de Amsterdammers afgewezen. Dit meld het Algemeen Dagblad.

Het contract van de Braziliaan loopt deze zomer af, waardoor Danilo transfervrij is. Om dit te voorkomen heeft Ajax dus geprobeerd om de verbintenis van de spits te verlengen. Danilo ziet dit echter niet zitten en wees het voorstel af. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het geringe aantal speelminuten die Danilo onder Erik ten Hag krijgt. Normaal gesproken is Danilo immers de derde spits. Zowel Sébastien Haller als Brian Brobbey staan hoger in de pikorde.

Alleen als Danilo deze maand dus een transfer maakt, kan Ajax nog een bedrag voor de spits ontvangen. Dit lijkt echter niet te gebeuren. Aangezien Haller nog actief is op de Afrika Cup en Brobbey afgelopen weekend geblesseerd raakte, is Danilo nog de enige spits binnen het eerste elftal. Erik ten Hag is hierdoor genoodzaakt om een beroep te doen op Danilo.