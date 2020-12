Geschreven door Jessica Westdijk 05 dec 2020 om 12:12

Danilo is dit jaar door Ajax verhuurd aan FC Twente. Na 2 jaar met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, laat hij in Enschede zien het niveau van de Eredivisie aan te kunnen. Hij maakt indruk: na 10 duels staat hij op 9 goals en 4 assists.

De knop ging snel om bij de Braziliaan toen duidelijk werd dat een verhuur de beste optie was: “Ik vond het prima om verhuurd te worden. Ik wilde niet bij Jong Ajax blijven, het zou al het derde seizoen worden. Ik wilde laten zien dat ik verder was.” Bij Ajax ligt hij nog tot medio 2022 vast. Hij hoopt dan ook dit seizoen een goede indruk te maken in Twente, zodat hij weer een toekomst heeft bij Ajax: “Mijn droom is in de Champions League spelen, meer speelminuten bij Ajax krijgen. Ik wil laten zien wat ik voor Ajax kan betekenen. Want alles wat ik nu doe, is ook dankzij hen”, vertelt hij op FOX Sports.

“Ik wil laten zien dat ik daar nog een toekomst kan hebben. Ik heb nog een jaar”, aldus Danilo. Tot nu toe kwam hij tot 3 duels in Ajax 1. Zich inhouden, doet hij vanavond tegen Ajax zeker niet: “Ik hoor nu bij Twente en doe mijn best voor hen.”