Danjuma openhartig over Nouri: "Niet in woorden uit te leggen"
Arnaut Danjuma houdt nauw contact met Abdelhak Nouri. De vleugelaanvaller van Valencia vertelde in Het Oranje Café dat het steeds beter gaat met zijn goede vriend, nadat de blessure van Canadees international Ismaël Koné ter sprake kwam.
Danjuma was onlangs nog op bezoek bij Nouri thuis. "Als ik zulke dingen zie, raakt het me ook heel erg. Bij Nouri wat zijn familie voor hem doet. Mensen beseffen niet wat het doet", vertelt de Oranje-international. "Als je het op tv ziet, raakt het je. Maar als je van dichtbij ziet wat de medemens moet doen om hem op topniveau te krijgen, is niet in woorden uit te leggen. Die mensen leggen er bloed, zweet en tranen in."
Bij Nouri is dat niet anders. "Ik was bij Nouri geweest bij hem thuis en als je ziet wat zijn familie doet, kan je niet in woorden uitleggen. Daar kan je alleen maar voor applaudisseren en hopen dat hij er weer bovenop komt", vervolgt hij.
"Als je ziet wat zijn familie voor hem doet. Hij wordt zelfs steeds beter en hij reageert beter. De operatie die er gebeurt achter de schermen om hem beter te laten leven is alleen maar indrukwekkend. Dan mag je alleen maar dankbaar zijn dat we hier kunnen zitten. Alles wat er daar aan te pas komt, is niet in woorden uit te leggen", besluit Danjuma.
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