Danny Blind: "Als rvc waren we afgelopen zomer juist heel kritisch"

Danny Blind weerspreekt dat de raad van commissarissen (rvc) van Ajax heeft aangedrongen op de aanstelling van John Heitinga als hoofdtrainer. Volgens de oud-international was de rvc juist kritisch toen de naam van Heitinga op tafel kwam.

n een uitgebreide analyse stelde ESPN dat de rvc een doorslaggevende rol speelde bij de komst van Heitinga. "Kroes kiest op aandringen van de raad van commissarissen voor Heitinga, ondanks dat Beuker aanzienlijk minder enthousiast is", schreef het medium. De rvc zou volgens ESPN waarde hebben gehecht aan het ‘Ajax-DNA’ van de oud-verdediger, meer dan aan zijn trainerservaring.

Blind, die vorige maand uit de rvc stapte, bestrijdt dat beeld resoluut. "Wat Heitinga betreft is het juist totaal andersom gegaan. Als rvc waren we afgelopen zomer juist heel kritisch", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Toen de directie met John aankwam, hebben wij gezegd: jullie gaan erover, maar wij zijn kritisch."

"De rugzak van Heitinga als trainer is niet vol. Je zal er sowieso een staf omheen moeten zetten die zwaar is en geroutineerd. Dat is vervolgens niet gebeurd. We hebben het ook in de notulen laten opnemen hoe we erin stonden. Het is onzin dat de rvc Heitinga heeft doorgedrukt", aldus Blind.

Blind geeft aan dat juist het gebrekkige proces binnen de club hem heeft doen besluiten op te stappen. "Ik vind dat je strategisch logische keuzes moet maken en zorgvuldig een aantal processen moet doorlopen in je selectiebeleid. De vorige rvc is bij Ajax gesneuveld op het feit dat dit niet gebeurde. En deze zomer is het weer niet goed verlopen. Dáárop heb ik mijn beslissing om te stoppen gebaseerd. Dát is het verhaal."