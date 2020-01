Geschreven door Jessica Westdijk 18 jan 2020 om 13:01

Danny Blind heeft zaterdagmiddag een kleine update gegeven over hoe het gaat met Daley.

De verdediger is sinds begin december uit de roulatie, nadat een ontsteking aan de hartspier bij hem werd geconstateerd. “Daley is weer begonnen met zijn trainingsprogramma. Er wordt per dag gekeken hoe dat gaat en wat het vervolg moet zijn. Hij is weer aan het optrainen”, aldus Blind senior op Ziggo Sport.

Een termijn voor een terugkeer van Daley op het veld wil hij logischerwijs niet noemen.