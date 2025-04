Danny Blind: "Dat vond ik nog mooier dan die cup omhooghouden"

Danny Blind werd in het Weense Ernst Happel Stadion Champions League winnaar met Ajax in 1995. Ajax versloeg AC Milan met 1-0 dankzij een goal van Patrick Kluivert. Het was de laatste keer in de clubhistorie dat Ajax de cup met de grote oren pakte. Een prachtig moment voor de aanvoerder van die tijd.

"Na afloop mocht ik als eerste die Cup in m'n handen pakken, één van de mooie dingen van het aanvoerderschap. Maar ik heb 'm al snel doorgegeven. Want die beker winnen, was iets dat we met z'n allen hadden gedaan", opent Blind in Helden Magazine.

"Het was het succes van iedereen, van alle spelers", vervolgt hij. "Daarmee bedoel ik niet alleen de vaste elf, maar ook de bank. Denk aan Grim, Van den Brom, Van Vossen, Bogarde en jeugd als Musampa, Wooter en Reuser. En natuurlijk hoorden staf, bestuur, directie en alle andere medewerkers er ook bij", vervolgt hij.

De fans deelden ook in de vreugde mee. "Uiteraard hebben we het gevierd met de meegereisde supporters. Zo mooi: hun emoties, blijdschap en dat ze echt tot tranen toe geroerd waren. Dat vond ik nog mooier dan die cup omhooghouden."

"Ook de terugkomst in Amsterdam was onvergetelijk. Ons toestel vloog laag over het Museumplein waar de fans op ons wachtten, met daarna de rondvaart door de grachten. Al ben ik een nuchtere Zeeuw die kan relativeren: het was onvergetelijk", besluit hij.