Danny Blind duidelijk over Ajax en zoon Daley: "Lijkt me niet"

Een derde periode van Daley Blind bij Ajax lijkt er voorlopig niet in te zitten. Althans, als het aan de verwachting van zijn vader Danny Blind ligt. De oud-international liet zich in het programma Het Oranje Café kort uit over de geruchten rond zijn zoon.

Daley Blind beschikt over een aflopend contract, waardoor hij vanaf eind juni transfervrij is. De 36-jarige verdediger wordt de laatste tijd regelmatig genoemd als mogelijke versterking voor Ajax, waar hij eerder al twee periodes actief was.

Wanneer Danny Blind tijdens Het Oranje Café wordt gevraagd of zijn zoon deze zomer terugkeert naar Amsterdam, blijft hij voorzichtig. "Godsamme, ik weet het niet", reageert hij lachend. Even later probeert presentator Sam van Rooyen nog wat meer los te krijgen, maar de voormalig Ajacied en Oranje-international is duidelijk. "Het lijkt mij niet."