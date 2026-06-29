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Danny Blind duidelijk over Ajax en zoon Daley: "Lijkt me niet"

Amber
bron: Het Oranje Cafe
Daley Blind
Daley Blind Foto: © Pro Shots

Een derde periode van Daley Blind bij Ajax lijkt er voorlopig niet in te zitten. Althans, als het aan de verwachting van zijn vader Danny Blind ligt. De oud-international liet zich in het programma Het Oranje Café kort uit over de geruchten rond zijn zoon.

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Daley Blind beschikt over een aflopend contract, waardoor hij vanaf eind juni transfervrij is. De 36-jarige verdediger wordt de laatste tijd regelmatig genoemd als mogelijke versterking voor Ajax, waar hij eerder al twee periodes actief was.

Wanneer Danny Blind tijdens Het Oranje Café wordt gevraagd of zijn zoon deze zomer terugkeert naar Amsterdam, blijft hij voorzichtig. "Godsamme, ik weet het niet", reageert hij lachend. Even later probeert presentator Sam van Rooyen nog wat meer los te krijgen, maar de voormalig Ajacied en Oranje-international is duidelijk. "Het lijkt mij niet."

Blind speelde verdeeld over twee periodes liefst 333 officiële wedstrijden voor Ajax. Begin 2023 kwam er een einde aan zijn tweede verblijf in Amsterdam, waarna hij eerst de overstap maakte naar Bayern München.

Na zijn korte periode in Duitsland vervolgde Blind zijn loopbaan bij Girona. Daar werkte hij meerdere seizoenen samen met Míchel, die inmiddels is aangesteld als de nieuwe trainer van Ajax.

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