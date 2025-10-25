Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Danny Blind furieus: "Ik heb nog nooit zulke onzin gelezen!"

Arthur
bron: De Telegraaf
Danny Blind
Danny Blind Foto: © Pro Shots

Vertrekkend technisch commissaris Danny Blind (64) maakt binnenkort definitief een einde aan zijn werkzaamheden bij Ajax. Over een terugkeer in een andere technische functie laat de clubicoon duidelijk weten: "Er is geen haar op mijn hoofd die aan een technische functie denkt", zo stelt hij tegenover De Telegraaf.

De berichten dat hij op korte termijn mogelijk in een andere rol bij Ajax zou terugkeren, noemt Blind onzin. "Maar ik heb nog nooit zulke onzin gelezen."

Blind benadrukt ook dat zijn vertrek niets te maken heeft met de transfer van Daley Blind. "Ook weer zoiets. Geen enkele! Wie me een beetje kent, weet dat ik nooit zo kinderachtig zou zijn op te stappen omdat Ajax Daley niet koopt. Sterker nog, ik ben blij dat hij niet naar Ajax is gekomen. Daley was bij Ajax onderwerp van kritiek en zal dat altijd zijn. Ik heb hem dan ook geadviseerd de transfer niet te maken. Maar Ajax zit in zijn hart. En hij had een clausule om gratis, althans voor heel weinig, terug te keren."

