2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Danny Blind geeft Daley-update: "Die zullen nog wel gaan komen"

Rik Engelbertink
bron: Ziggo Sport
Daley Blind in actie voor Girona
Daley Blind in actie voor Girona Foto: © BSR Agency

Daley Blind weet nog niet hoe het vervolg van zijn carrière eruit gaat zijn. Dat heeft zijn vader Danny Blind zondag verteld bij Ziggo Sport, die weet dat Blind ook nog in Spanje zou kunnen blijven. 

"Girona wil verlengen. Die zullen nog wel gaan komen", zegt Blind bij Ziggo Sport, die weet dat Blind junior dat aanbod zeker wel in ogenschouw zal gaan nemen. "Zeker."

Als Girona in La Liga blijft, dan wil Blind misschien wel in Spanje blijven. "Als Girona erin blijft, vind ik het prima als hij daar zou blijven. Maar goed, hij is 36. Ik ga er niet over", zegt senior over de kwestie. 

Vader Blind denkt wel dat hij ook in Amsterdam nog van waarde kan zijn. "Hij is heel fit. Ik zie nog niet een andere Daley Blind. Het is niet dat hij super snel is geworden, maar hij is super fit. Daarom is stoppen geen optie voor hem."

Wel vindt Blind senior dat La Liga goed bij zijn zoon past. "Ze zijn slim daar. Dat past wel bij hem. Maar het is zijn carrière. Hij moet de beslissingen nemen", besluit hij. 

Daley Blind
Laatste nieuws

PSV volgend jaar weer kampioen? "Bij Ajax moet er nog veel gebeuren"

Danny Blind geeft Daley-update: "Die zullen nog wel gaan komen"

Eijkelkamp noemt oud-Ajacied voor Oranje: "Zelf wel fan van"

Garcia ziet: "Dat is de reden dat we het soms lastig hebben"

'Engelse grootmacht informeert bij Porto naar Francesco Farioli'

Lewis Holtby looft Ajacied: "Soms moet je ook kwaliteit erkennen"

Jordi Cruijff voedt transfergeruchten door bezoek aan wedstrijd

'Fabrizio Romano verwacht zomers vertrek van gewilde Ajacied'
