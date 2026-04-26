Danny Blind geeft Daley-update: "Die zullen nog wel gaan komen"

Daley Blind weet nog niet hoe het vervolg van zijn carrière eruit gaat zijn. Dat heeft zijn vader Danny Blind zondag verteld bij Ziggo Sport, die weet dat Blind ook nog in Spanje zou kunnen blijven.

"Girona wil verlengen. Die zullen nog wel gaan komen", zegt Blind bij Ziggo Sport, die weet dat Blind junior dat aanbod zeker wel in ogenschouw zal gaan nemen. "Zeker."

Als Girona in La Liga blijft, dan wil Blind misschien wel in Spanje blijven. "Als Girona erin blijft, vind ik het prima als hij daar zou blijven. Maar goed, hij is 36. Ik ga er niet over", zegt senior over de kwestie.