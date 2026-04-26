Danny Blind geeft Daley-update: "Die zullen nog wel gaan komen"
Daley Blind weet nog niet hoe het vervolg van zijn carrière eruit gaat zijn. Dat heeft zijn vader Danny Blind zondag verteld bij Ziggo Sport, die weet dat Blind ook nog in Spanje zou kunnen blijven.
"Girona wil verlengen. Die zullen nog wel gaan komen", zegt Blind bij Ziggo Sport, die weet dat Blind junior dat aanbod zeker wel in ogenschouw zal gaan nemen. "Zeker."
Als Girona in La Liga blijft, dan wil Blind misschien wel in Spanje blijven. "Als Girona erin blijft, vind ik het prima als hij daar zou blijven. Maar goed, hij is 36. Ik ga er niet over", zegt senior over de kwestie.
Vader Blind denkt wel dat hij ook in Amsterdam nog van waarde kan zijn. "Hij is heel fit. Ik zie nog niet een andere Daley Blind. Het is niet dat hij super snel is geworden, maar hij is super fit. Daarom is stoppen geen optie voor hem."
Wel vindt Blind senior dat La Liga goed bij zijn zoon past. "Ze zijn slim daar. Dat past wel bij hem. Maar het is zijn carrière. Hij moet de beslissingen nemen", besluit hij.
PSV volgend jaar weer kampioen? "Bij Ajax moet er nog veel gebeuren"
Danny Blind geeft Daley-update: "Die zullen nog wel gaan komen"
Eijkelkamp noemt oud-Ajacied voor Oranje: "Zelf wel fan van"
Garcia ziet: "Dat is de reden dat we het soms lastig hebben"
'Engelse grootmacht informeert bij Porto naar Francesco Farioli'
Lewis Holtby looft Ajacied: "Soms moet je ook kwaliteit erkennen"
Jordi Cruijff voedt transfergeruchten door bezoek aan wedstrijd
'Fabrizio Romano verwacht zomers vertrek van gewilde Ajacied'
De Mos hangt prijskaartje aan Ajacied: "Als hij 150 miljoen kost..."
Steven Berghuis eerlijk: "We hebben een hele slechte helft gespeeld"
Boy Kemper baalt van nederlaag tegen Ajax: "Hoezo lukt dat niet?"
Wim Kieft: "Bij clubs als Ajax ontkom je nauwelijks aan bedreigingen"
Kees Kwakman kritisch op Ajacied: "Als je zo'n grote aankoop bent..."
García baalt van afwezige PSV'ers: "Maar wij missen ook spelers"
Luijckx prijst Ajacied: "Hij loopt te buffelen in zijn eentje"
Godts over mogelijk opgelopen blessure: "Voelt wel het verschil"
Regeer blikt vooruit: "PSV kennende staan ze gebrand in de Arena"
NAC-trainer Carl Hoefkens naar ziekenhuis na nederlaag tegen Ajax
Godts schittert met 'Zlatan-goal': "Die van Ibrahimovic is beter"
Ajax wint zakelijk bij NAC dankzij prachtgoal van Mika Godts
Daley Blind wil 'heel graag' terug naar Ajax: "Dat is aan hem"
Ajax dendert door en legt opnieuw talent vast: "Mooie toekomst"
El Ahmadi looft Ajacied: "Dat heeft ook met Youri Baas te maken"
Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis
Ajax-huurling gaat strijd om basisplek aan: "Ben er klaar voor"
Kemper: "Uit bij Ajax hebben we onze beste wedstrijd gespeeld"
Sutalo verklaart: "We hebben drie verschillende trainers gehad"
'Ajax-huurling Dies Janse trekt interesse van Belgische topclub'
Ajax wint strijd om gewild talent: "Hij ontwikkelt zich enorm"
Valentijn Driessen fel op KNVB: "Dé blunder van deze week"