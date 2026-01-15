Groeten uit Grolloo
Danny Blind: "Ik denk dat je hem daar toch mee tekort zou doen"

Niek
Sjaak Swart, Louis van Gaal en Danny Blind bij de Ajax Legends
Sjaak Swart, Louis van Gaal en Danny Blind bij de Ajax Legends Foto: © Pro Shots

Fred Grim maakt het seizoen 'gewoon' af als trainer bij Ajax en dat besluit juicht Danny Blind (64) toe. Blind is vooral blij dat de oefenmeester weer voor talentvolle spelers uit de eigen jeugdopleiding kiest. 

"Ik vind het goed dat Fred het seizoen afmaakt, omdat hij stabiliteit uitstraalt en in mijn ogen logische keuzes maakt. Onder meer door voor de jeugd te kiezen", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "Mits die jonge spelers goed genoeg zijn, is dat nooit verkeerd", beseft Blind.

De voormalig profvoetballer is vol lof over de ervaren oefenmeester. "Een op trainingen en in gesprekken met de spelers ontzettend duidelijke veldtrainer, die keihard werkt en de hele dag op de club is", weet hij. "Fred weet hoe hij het wil hebben, werkt daaraan en traint erop en schaaft waar nodig links en rechts bij.”

Of Grim 'de John de Wolf van Ajax' kan worden? "Zeker”, bevestigt hij. "En dat is ook een functie die ertoe doet. Maar ik denk dat je Fred daar toch mee tekort zou doen, omdat hij veel meer in zijn mars heeft. Daarom denk ik dat hij veel beter tot zijn recht komt in de jeugdopleiding. Of de nieuwe coach zou Grim de veldtrainingen laten verzorgen", besluit Blind. 

