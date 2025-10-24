Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Danny Blind is woedend na artikel van ESPN: "Kwalijke verzinsels"

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Danny Blind
Danny Blind Foto: © BSR Agency

Danny Blind neemt in scherpe bewoording afstand van berichten van ESPN over zijn vertrek uit de raad van commissarissen van Ajax. In een interview met het Algemeen Dagblad spreekt de oud-bondscoach van "kwalijke verzinsels" en ontkracht hij dat hij zijn zoon Daley Blind zou hebben willen terughalen naar Amsterdam.

"Meestal neem ik dingen die worden geschreven over mij of Ajax voor kennisgeving aan", begint Blind. "Maar nu lees ik bij ESPN zaken waarvan ik heel duidelijk afstand wil nemen. Omdat het kwalijke verzinsels zijn."

Blind ontkent nadrukkelijk dat hij achter een mogelijke terugkeer van zijn zoon Daley zou hebben gezeten. "Wat ik nu zeg, is met pijn in het hart, maar ik heb Daley geadviseerd om níet terug te komen. Niet in het Ajax zoals dat er nu staat. Toch blijft het maar terugkomen, de onzin dat ik mijn zoontje weer bij Ajax wilde en dat ik nu boos stop als commissaris omdat het niet is gebeurd."

Blind stelt dat hij Ajax zelfs al eerder heeft gewaarschuwd dat hij de berichtgeving zat was. "Ik heb eerder al tegen Menno Geelen (algemeen directeur van Ajax) gezegd: Menno, als die suggestie blijft terugkomen in de media, dan ga ik er een keer iets van zeggen. Nu is dat moment, ik vind het wel genoeg geweest."

Volgens Blind had Ajax juist zelf belangstelling voor zijn zoon. "Ajax heeft zelf zeven weken een lijntje met Daley opengehouden deze zomer, maar niet toegehapt. Prima. Maar wees daar dan eerlijk over en zeg gewoon dat je het niet zag zitten als directie. Nee, is ook een antwoord."

De echte reden voor zijn vertrek uit de raad van commissarissen heeft niets te maken met zijn zoon, aldus Blind. "Omdat ik me niet kan vinden in hoe processen lopen binnen de club. Dan bedoel ik het halen van spelers en het zorgen voor een kloppende balans in de selectie."

Danny Blind
