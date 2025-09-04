Danny Blind krijgt kritiek: "Les van de fatale episode-Mislintat"

Tom Knipping heeft zich in het weekblad van Voetbal International kritisch uitgelaten over Danny Blind. De verslaggever snapt niet dat Ajax heeft besloten om de talentvolle James McConnell te huren van Liverpool.

"De les van de fatale episode-Mislintat was toch dat de Ajax-filosofie door gebrekkige controle overboord kon worden gekieperd", schrijft hij. "Commissaris Blind bewaakt nu de technische lijn", constateert Knipping, die wijst naar de talentvolle spelers die Ajax al heeft.

"Er zullen vast voldoende praktische argumenten zijn, maar voor een club die zich profileert met een van de beste opleidingen van Europa is het natuurlijk geen al te sterke zet om een twintigjarig talent bij de ex-werkgever van John Heitinga te gaan huren, die nu bij Ajax vlieguren mag gaan maken ten gunste van Liverpool", besluit hij kritisch.