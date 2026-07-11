Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"

Thomas
bron: Het Oranje Cafe
Danny Blind op de tribune bij Ajax
Danny Blind op de tribune bij Ajax Foto: © Pro Shots

Daley Blind is na drie jaar bij Girona teruggekeerd bij Ajax. De 36-jarige verdediger koos ervoor om zijn loopbaan af te sluiten in Amsterdam, ondanks de mogelijkheid om langer actief te blijven bij Girona. Vader Danny Blind is blij met de terugkeer van zijn zoon én zijn kleinkinderen naar Nederland.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Het is fijn dat mijn zoon en mijn kleinkinderen weer terug zijn", opent Blind in Het Oranje Café. "Maar goed, hij had ook daar kunnen blijven. Hij kon in de winter al bijtekenen bij Girona, maar hij vond het genoeg zo. Hij heeft acht jaar in het buitenland gespeeld en hij heeft altijd gezegd dat hij zijn loopbaan bij Ajax wil eindigen. Dan moet je daar de kans voor krijgen, en die heeft hij gekregen."

Blind speelde de afgelopen drie seizoenen voor Girona, waar hij samenwerkte met Míchel, die deze zomer werd aangesteld als trainer van Ajax. De ervaren verdediger keert daarmee terug naar de club waar hij eerder al jarenlang actief was en waar hij zijn rijke carrière wil afsluiten.

Het oefenduel van vrijdagavond met AEK Larnaca komt nog te vroeg voor Blind. De routinier is wel aanwezig bij de wedstrijd, maar maakt nog geen deel uit van de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Hij werkt de komende periode verder aan zijn fitheid, zodat hij zich zo snel mogelijk bij de groep kan voegen.

Gerelateerd:
Caio Henrique

Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"

0
Marokkaanse fans gaan de straat

Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Daley Blind Danny Blind
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"

Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"

Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal

Berghuis met schrikbarende tackle: "Band afnemen en wisselen"

Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

Perez waarschuwt Ajacied: "Eerste drie maanden worden een hel"

Driessen bekritiseert Ajax-transfer: "PSV is daar wel in geslaagd"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws