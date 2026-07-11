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Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"

Thomas
bron: Het Oranje Cafe
Danny Blind op de tribune bij Ajax
Danny Blind op de tribune bij Ajax Foto: © Pro Shots

Daley Blind is na drie jaar bij Girona teruggekeerd bij Ajax. De 36-jarige verdediger koos ervoor om zijn loopbaan af te sluiten in Amsterdam, ondanks de mogelijkheid om langer actief te blijven bij Girona. Vader Danny Blind is blij met de terugkeer van zijn zoon én zijn kleinkinderen naar Nederland.

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"Het is fijn dat mijn zoon en mijn kleinkinderen weer terug zijn", opent Blind in Het Oranje Café. "Maar goed, hij had ook daar kunnen blijven. Hij kon in de winter al bijtekenen bij Girona, maar hij vond het genoeg zo. Hij heeft acht jaar in het buitenland gespeeld en hij heeft altijd gezegd dat hij zijn loopbaan bij Ajax wil eindigen. Dan moet je daar de kans voor krijgen, en die heeft hij gekregen."

Blind speelde de afgelopen drie seizoenen voor Girona, waar hij samenwerkte met Míchel, die deze zomer werd aangesteld als trainer van Ajax. De ervaren verdediger keert daarmee terug naar de club waar hij eerder al jarenlang actief was en waar hij zijn rijke carrière wil afsluiten.

Het oefenduel van vrijdagavond met AEK Larnaca komt nog te vroeg voor Blind. De routinier is wel aanwezig bij de wedstrijd, maar maakt nog geen deel uit van de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Hij werkt de komende periode verder aan zijn fitheid, zodat hij zich zo snel mogelijk bij de groep kan voegen.

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