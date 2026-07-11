Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"
Daley Blind is na drie jaar bij Girona teruggekeerd bij Ajax. De 36-jarige verdediger koos ervoor om zijn loopbaan af te sluiten in Amsterdam, ondanks de mogelijkheid om langer actief te blijven bij Girona. Vader Danny Blind is blij met de terugkeer van zijn zoon én zijn kleinkinderen naar Nederland.
"Het is fijn dat mijn zoon en mijn kleinkinderen weer terug zijn", opent Blind in Het Oranje Café. "Maar goed, hij had ook daar kunnen blijven. Hij kon in de winter al bijtekenen bij Girona, maar hij vond het genoeg zo. Hij heeft acht jaar in het buitenland gespeeld en hij heeft altijd gezegd dat hij zijn loopbaan bij Ajax wil eindigen. Dan moet je daar de kans voor krijgen, en die heeft hij gekregen."
Blind speelde de afgelopen drie seizoenen voor Girona, waar hij samenwerkte met Míchel, die deze zomer werd aangesteld als trainer van Ajax. De ervaren verdediger keert daarmee terug naar de club waar hij eerder al jarenlang actief was en waar hij zijn rijke carrière wil afsluiten.
Het oefenduel van vrijdagavond met AEK Larnaca komt nog te vroeg voor Blind. De routinier is wel aanwezig bij de wedstrijd, maar maakt nog geen deel uit van de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Hij werkt de komende periode verder aan zijn fitheid, zodat hij zich zo snel mogelijk bij de groep kan voegen.
Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"
Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"
Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal
Berghuis met schrikbarende tackle: "Band afnemen en wisselen"
Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"
Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"
Perez waarschuwt Ajacied: "Eerste drie maanden worden een hel"
Driessen bekritiseert Ajax-transfer: "PSV is daar wel in geslaagd"
Blind ontkracht 'probleem' bij Ajax: "Dat wordt te groot gemaakt"
'Francesco Farioli richt zijn pijlen op WK-ganger uit Eredivisie'
Míchel stellig: "Mogen niet weer 28 punten achter PSV eindigen"
Bouwman over Míchel: "Dat is misschien iets te hard gezegd"
'Eredivisie-clubs laten oog vallen op toptalent van Arsenal'
VIDEO: Baas haalt Berghuis neer; aanvaller reageert geïrriteerd
Klaassen beschermt Míchel: "Die praatjes kunnen de prullenbak in"
Bouwman blij met Spaanse invloed bij Ajax: "Totaal andere mentaliteit"
'Topdoelwit ziet Ajax als tweede optie: voorkeur ligt bij oude club'
Ajax boekt eerste winst onder Míchel na late treffer tegen AEK
Contract ontbonden: Ajax en middenvelder officieel uit elkaar
'Vertraagde' Ajax-transfer nadert einde: "Al dagen kogeltje rond"
Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."
Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"
'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'
'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'
Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"
'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België
Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"
'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
'Koeman klaar met voetballerij': "Was denk ik z'n laatste functie"
Van der Vaart vol verbazing over Ten Hag: "Hoe treurig kan het zijn?"