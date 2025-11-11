"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"

Rob Jansen is er absoluut van overtuigd dat Danny Blind niet de waarheid heeft gesproken over een mogelijke terugkeer van zijn zoon Daley bij Ajax. In een interview met het Algemeen Dagblad ontkende Blind senior dat hij zich binnen de club hard had gemaakt voor een hereniging met zijn zoon, maar volgens Jansen klopt daar niets van.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp ging de zaakwaarnemer van John Heitinga opnieuw in op de rol van Blind binnen Ajax. "Danny Blind wilde Daley terug hebben bij Ajax, maar de technische leiding wilde dat niet", stelt Jansen. "Dan kun je een discussie hebben over de vraag of ze dat wél hadden moeten doen."

Wanneer hem wordt voorgehouden dat Blind ontkent zijn zoon te hebben gepusht richting Amsterdam, reageert Jansen fel. "Hij liegt. Danny liegt duizend procent. Hij liegt regelmatig, en hij liegt hier ook over. In dat AD-artikel liegt hij ook over zijn zoon. Hij had gewoon moeten zeggen: ja, ik wilde hem dolgraag terug, ze wilden hem niet, ik heb lopen pushen als een gek en als het niet gebeurt word ik boos, want het is mijn zoon. Dat is een eerlijk antwoord, maar dat doet hij niet. Hij liquideert Heitinga via Van Gaal, dat is een beetje slap."