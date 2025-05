Danny Blind niet verrast: "We spelen niet de pannen van het dak"

Danny Blind baalt na de nederlaag van Ajax, waardoor PSV helemaal terug is in de titelrace. Tegelijkertijd is de commissaris van de Amsterdamse club niet helemaal verrast.

Na een beladen zondag verloor Ajax in eigen huis van NEC (0-3), waardoor PSV de Amsterdammers tot op één punt is genaderd. "Het is teleurstellend", erkent Blind voor de camera van ESPN. "Maar het is niet zo dat we al het hele jaar de pannen van het dak spelen."

"Ik wil niet zeggen dat het met de hakken over de sloot is, maar het is niet altijd even makkelijk gegaan", legt het lid van Ajax' raad van commissarissen uit. "Nu komt de spanning erop en kan je zien wat het kan doen. Vooralsnog staan we een punt voor, dus laten we hopen dat het zo blijft."

Daley Blind geeft toe dat het spel van Ajax onder trainer Francesco Farioli niet altijd overtuigend is. Desondanks houdt hij vertrouwen. "Je moet ervan uitgaan dat het goedkomt, maar dat kun je niet zomaar zeggen. Je zal er heel veel energie voor moeten leveren. Laten we hopen dat het goedkomt."