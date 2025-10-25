Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Danny Blind ontkent: "Die naam is hier bij Ajax nooit gevallen"

Amber
bron: De Telegraaf
Danny Blind
Danny Blind Foto: © Pro Shots

Danny Blind ontkent dat Iñigo Pérez, de huidige trainer van Rayo Vallecano, ooit serieus in beeld is geweest voor de trainersfunctie bij Ajax. De oud-commissaris, die vorige maand opstapte uit de raad van commissarissen (rvc), reageert daarmee op berichtgeving van ESPN, waarin werd gesteld dat Pérez een optie zou zijn geweest vóór de komst van John Heitinga.

"Die naam kende ik tot vrijdagochtend niet en is hier bij Ajax nooit gevallen", zegt Blind in gesprek met De Telegraaf. Volgens ESPN zou Blind bovendien een voorstander zijn geweest van de aanstelling van Heitinga, terwijl Marijn Beuker daar juist kritisch tegenover stond. Blind benadrukt dat dit beeld niet klopt.

"Alex (Kroes, red.) en Marijn wilden John Heitinga. Punt. Dat staat ook in de notulen van de raad van commissarissen. Plus dat wij hebben aangegeven die beslissing te steunen, maar wél graag zouden zien dat hij een ervaren staf zou krijgen, omdat Johns rugzak nog niet echt vol zat. Maar de directie koos voor Frank Peereboom en Urby Emanuelson", zo klinkt het.

