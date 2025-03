Danny Blind over Ajacied zijn: "Zeker ook in slechte tijden"

Wat betekent het zijn van Ajacied voor hem? "Als Ajacied houd je van de club. Maar evengoed ben je daardoor ook kritisch, juist omdat je er veel van houdt. Dat gaat vaak samen. Een groot gedeelte van mijn leven heb ik bij Ajax gewerkt, dus het speelt sowieso een belangrijke rol in mijn leven. En daarmee ook in het leven van mijn vrouw Yvonne en dochters Zola en Frenkie. En dat was voor hen niet altijd makkelijk, want ik was veel op de club en met Daley erbij stond veel in het teken van Ajax. Hoe vaak mijn vrouw hem, en noodgedwongen zijn jongere zussen op de achterbank, als jeugdspeler niet naar Ajax heeft gebracht om te trainen of een wedstrijd te spelen. Dan vraagt ook veel van de andere gezinsleden. Zeker ook in slechte tijden, dan raakt dat iedereen en krijgen die vier letters voor even een andere betekenis. Overigens zit de hele familie tegenwoordig nog geregeld op de tribune bij Ajax hoor."



"Ajax is een van de grotere clubs in Europa, en dat is knap voor zo'n klein land als Nederland. Natuurlijk heb je clubs Real Madrid en FC Barcelona, maar Ajax kunnen we daar met vier eindzeges in de Champions League / Europa Cup I rustig bij zetten. Ajax heeft nog altijd een grote naam in de wereld, en is tegelijkertijd ook nog echt een vereniging. De club heeft heel veel talenten opgeleid. Dus ja, als je alles zo optelt dan houd je gewoon van die club. En dat ondanks dat ik geen Amsterdammer ben. Dat heeft Daley op me voor. Hij houdt als geboren Amsterdammer misschien nog wel meer van de club."