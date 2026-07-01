Danny Blind over beleid bij Ajax: "Dat vond ik altijd verwarrend"
Danny Blind vindt het goed dat Ajax met een andere structuur qua organisatie gaat werken. Marijn Beuker is vanaf vandaag niet meer werkzaam bij de club uit Amsterdam en Blind kreeg bij Het Oranje Café de vraag of hij snapt dat de directeur voetbalzaken op straat is gezet.
"Hij was al aangesteld voordat ik weer terugkwam in de raad van commissarissen van Ajax", blikt hij terug. "Ik kan er niets over zeggen, want ik ben er niet bij betrokken. Ik ben geen RvC-lid meer, dus ik ken de motivatie ook niet. Ik heb wel wat gelezen, maar of dat waar is… Ik kan daar helemaal niets mee", aldus Blind.
"Ik vond het sowieso altijd verwarrend dat er een technisch directeur was en een directeur voetbal", vervolgt hij kritisch. "Dan denk ik al: hé?! Op een gegeven moment is dat wel goed gesplitst, wie welke verantwoordelijkheden had. Jordi Cruijff is nu technisch directeur en wellicht hebben ze nu dus voor een andere inrichting van 'het huis' gekozen", besluit Blind.
De voormalig profvoetballer krijgt vervolgens ook nog de vraag van presentator Sam van Royen of zijn zoon Daley Blind nog aan de slag gaat bij Ajax. De ervaren verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, kan door een aflopend contract transfervrij vertrekken bij Girona. 1 + 1 = 2? "Ik weet het niet. Nee, het lijkt me niet", besluit Blind geheimzinnig.
Beuker onthult brief: "Keuzes die we anders hadden moeten maken"
Danny Blind over beleid bij Ajax: "Dat vond ik altijd verwarrend"
Ajax (V) haalt oude bekende terug naar Nederland: "Leiderstype"
Derksen legt vinger op zere plek bij Ajax: "Miljoenen verdampen"
Ajax maakt sponsornieuws bekend: "Die past perfect bij de club"
Wim Kieft vol lof: "Het is toch een goede aankoop voor hen"
'Betis in vaarwater Ajax: transfertarget aangeboden in Spanje'
Kraay jr. geeft KNVB dringend advies: "Nigel moet heel snel bellen"
De Lange gevraagd naar terugkeer bij Ajax: "Zou heel mooi zijn"
'Naam van aan Ajax gelinkte Duitse middenvelder valt ook bij PSV'
Genee: "Hij gaat naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden"
Theo Janssen vergelijkt Ajax: "Dat is een gigantisch verschil"
Van der Vaart kritisch: "Hij was Ajax-trainer toen ik er speelde"
Henk ten Cate sceptisch: "Dat is het niveau van de Ajax B1"
Perez haalt hard uit: "We hebben dit soort ploegen verfoeid"
Janssen verlengt contract en krijgt meer bevoegdheden bij Vitesse
BREAKING | Ronald Koeman stapt op als bondscoach Nederlands elftal
Van Hooijdonk woest op Oranje: "Ik word er echt kotsmisselijk van"
Ajax bevestigt definitief vertrek van drie huurlingen: "Bedankt"
Mazraoui: "Scheelde weinig of ook ik had voor Oranje gespeeld"
'Ajax-doelwit transfervrij op te pikken na afscheid bij club'
'Ajax-icoon wil samen met investeerders Belgische club kopen'
Henry snapt oud-Ajacied niet: "Je geeft aan dat je bang bent"
BREAKING | Ajax neemt Spaans jeugdinternational over van Atlético
Viergever tekent na FC Utrecht-vertrek bij Eredivisie-club
Salah-Eddine verslaat Oranje: "Dat gaf extra motivatie om te winnen"
Daley Blind plots clubloos nadat Girona hem online uitzwaait
Nigel de Jong weg bij de KNVB? "Hij pakte in januari niet door"
'Ajax mengt zich in strijd om Duitse keeper van 5 miljoen euro'
Weghorst: "Geen moment gedacht dat we naar huis zouden gaan"