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Danny Blind over beleid bij Ajax: "Dat vond ik altijd verwarrend"

Niek
Sjaak Swart, Louis van Gaal en Danny Blind bij de Ajax Legends
Sjaak Swart, Louis van Gaal en Danny Blind bij de Ajax Legends Foto: © Pro Shots

Danny Blind vindt het goed dat Ajax met een andere structuur qua organisatie gaat werken. Marijn Beuker is vanaf vandaag niet meer werkzaam bij de club uit Amsterdam en Blind kreeg bij Het Oranje Café de vraag of hij snapt dat de directeur voetbalzaken op straat is gezet. 

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"Hij was al aangesteld voordat ik weer terugkwam in de raad van commissarissen van Ajax", blikt hij terug. "Ik kan er niets over zeggen, want ik ben er niet bij betrokken. Ik ben geen RvC-lid meer, dus ik ken de motivatie ook niet. Ik heb wel wat gelezen, maar of dat waar is… Ik kan daar helemaal niets mee", aldus Blind. 

"Ik vond het sowieso altijd verwarrend dat er een technisch directeur was en een directeur voetbal", vervolgt hij kritisch. "Dan denk ik al: hé?! Op een gegeven moment is dat wel goed gesplitst, wie welke verantwoordelijkheden had. Jordi Cruijff is nu technisch directeur en wellicht hebben ze nu dus voor een andere inrichting van 'het huis' gekozen", besluit Blind. 

De voormalig profvoetballer krijgt vervolgens ook nog de vraag van presentator Sam van Royen of zijn zoon Daley Blind nog aan de slag gaat bij Ajax. De ervaren verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, kan door een aflopend contract transfervrij vertrekken bij Girona. 1 + 1 = 2? "Ik weet het niet. Nee, het lijkt me niet", besluit Blind geheimzinnig. 

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