Danny Blind over finale van Ajax: "Dan had ik het team benadeeld"

Danny Blind legde in mei 1987 met Ajax beslag op de Europa Cup II. De Amsterdammers waren in de finale te sterk voor Lokomotiv Leipzig, maar Blind kon de laatste wedstrijd van het toernooi niet spelen door een blessure.

"Op maandag waren we voor de finale van woensdag naar Athene gevlogen`, vertelt Blind in Helden. "Johan Cruijff was onze trainer en een vast gebruik voor een Europese wedstrijd destijds was op dinsdagmorgen op een strandje een ‘rugbytraining’: een beetje dollen, spielerei. En daarbij viel die grote, sterke, zware Frank Rijkaard op mijn rechterknie. Ik voelde een knak en de volgende ochtend was die knie dik."

"Er zat dus vocht in en toen clubarts Otto Stibbe dat eruit haalde, bleek er bloed mee te komen", vervolgt hij. "Dan weet je dat er iets kapot is. Er waren meer blessures en twijfelgevallen en in die tijd mocht een trainer maar twee spelers wisselen. Om met meerdere twijfelgevallen aan die finale te beginnen, zou dus een groot risico zijn voor Cruijff. In m’n hele carrière ben ik nauwelijks geblesseerd geweest. Dit was mijn heftigste, en op een heel ongelukkig moment."

"Alle wedstrijden tot aan deze finale had ik gespeeld, behalve – door een schorsing – de halve finale thuis tegen Real Zaragoza", gaat hij verder. "Wrang om een Europese finale, m’n eerste ook nog, door een blessure te missen. Gebeurt zoiets een week voor de wedstrijd, dan kun je je er nog op instellen. Maar op de wedstrijddag merken dat je niet gaat spelen, is anders en heel zuur."

"Cruijff heeft nog bemoedigende woorden gesproken", weet Blind nog. "In zo’n situatie zullen er ook spelers zijn die denken: ik begin gewoon en als het na een kwartier niet blijkt te kunnen, sta ik toch op het wedstrijdformulier en in de geschiedenisboeken. Maar die gedachte is nooit bij me opgekomen. Dan benadeelde ik het team. Ook daarvoor heeft Cruijff na afloop zijn waardering uitgesproken. Marco van Basten, onze aanvoerder die het enige doelpunt scoorde, heeft er nog voor gezorgd dat ook ik een medaille kreeg."

"Normaal is die er alleen voor de zestien namen op het wedstrijdformulier. Natuurlijk ben ik een volwaardig lid van het team geweest, al voelde dat op dat moment niet zo. Maar na de wedstrijd heeft Marco me er ook weer bij betrokken. Er zijn altijd spelers die in zulke situaties oog voor anderen hebben. Inderdaad kan en mag ik zeggen dat ik die Cup ook gewonnen heb en van de huldiging in Amsterdam heb ik toch wel kunnen genieten", aldus Blind.