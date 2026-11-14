Danny Blind over Louis van Gaal: "Dat was voor mij de druppel"
Danny Blind sluit niet uit dat hij in de toekomst opnieuw met Louis van Gaal gaat samenwerken. De oud-Ajacied heeft naar eigen zeggen niet veel behoefte meer aan een baan als trainer, maar voor Van Gaal zou hij mogelijk toch een uitzondering maken. In de podcast De Maaskantine vertelt Blind ook waarom hij eerder niet meeging naar Manchester United.
Blind vertelt dat hij inmiddels anders naar het trainersvak kijkt dan vroeger. "Je moet eigenlijk een beetje knettergek zijn om dit vak nog...", begint hij in de podcast van Sportnieuws. Presentator Robert Maaskant vult hem aan: "Je moet niks anders in de wereld meer zien." Blind geeft toe dat hij die instelling inmiddels achter zich heeft gelaten. "Dat heb ik gehad. Dus 24/7? Nee. Maar, ja, zoals met Louis twee keer, 2012 tot 2014...", zegt hij, waarmee hij doelt op zijn eerdere samenwerking met Van Gaal bij het Nederlands elftal.
Maaskant vraagt vervolgens of Van Gaal zelf nog openstaat voor een nieuwe klus als bondscoach. Blind denkt zelfs dat een terugkeer als clubtrainer tot de mogelijkheden behoort. "Maar die is toch wel gek genoeg om dadelijk bij een land in te stappen?", vraagt Maaskant over Van Gaal. Blind ziet echter nog een andere mogelijkheid. "Ik verdenk hem ervan, als er morgen echt een goede club komt met die potentie, dus niet een land, maar een club, dat hij er écht open voor staat."
Of Blind in dat geval opnieuw zijn assistent zou willen zijn, is een ander verhaal. "Zou je ook naar een club nog meegaan?", vraagt Maaskant. Blind houdt aanvankelijk de boot af, maar sluit een samenwerking niet helemaal uit. "Ik zeg nu nee. Maar, goed. Ik weet ook wel de band die ik met Louis heb. Als hij echt komt, ja, dan kom ik wel in gewetensnood", lacht hij.
Een eerdere kans om samen met Van Gaal bij een club te werken, liet Blind overigens aan zich voorbijgaan. Toen de trainer naar Manchester United vertrok, kreeg hij ook een aanbod om mee te gaan. "Ik kon natuurlijk met hem mee naar Manchester United", vertelt Blind. "Waarop hij wel direct zei: maar weet wel, ik ga wel je zoon binnenhalen. Dat was voor mij net de druppel. Elke dag van de week met je zoon... Of ik daar hem een plezier mee zou doen... Misschien als je nu Daley zou vragen: joh, wat vond je er destijds van? Dat hij zou zeggen: joh, had je gewoon moeten doen."
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