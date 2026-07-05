Danny Blind reageert live op mogelijke terugkeer Daley naar Ajax

De geruchten over een terugkeer van Daley Blind naar Ajax zijn zaterdagavond ook onderwerp van gesprek geweest bij de NOS. Daar werd Danny Blind live in de uitzending gevraagd naar de ontwikkelingen rond zijn zoon. De oud-international hield zijn kaken echter stijf op elkaar.

Tijdens de uitzending rondom het WK-duel tussen Frankrijk en Paraguay kreeg Blind de vraag voorgelegd of er iets klopte van de verhalen over een rentree van Daley in Amsterdam. "Ik zit niet op al die sites, jij wel?", reageerde hij lachend. Vervolgens bleef hij op zijn hoede. "Maar ik kan er niets over zeggen."

Volgens het Algemeen Dagblad heeft Daley Blind inmiddels gesprekken gevoerd met technisch directeur Jordi Cruijff over een terugkeer naar Ajax. Ook ESPN meldt dat de 36-jarige verdediger hard op weg is naar de Johan Cruijff ArenA. Trainer Míchel zou zich sterk maken voor de komst van de routinier, met wie hij eerder succesvol samenwerkte bij Girona.