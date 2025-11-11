Danny Blind reageert op 'onzin en pulp': "Dit is een wraakactie"

Danny Blind heeft via NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg gereageerd op de harde uitspraken van zaakwaarnemer Rob Jansen. De invloedrijke agent noemde de oud-commissaris van Ajax deze week 'één van de grootste gezwellen binnen de club'. Blind laat weten weinig waarde te hechten aan die aantijgingen en denkt te weten waar de 'onzin' vandaan komt.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp haalde Jansen fel uit naar Blind, die volgens hem een negatieve invloed had binnen Ajax. "Een van de grootste gezwellen binnen Ajax, die alles ondermijnt, is Danny Blind", zei Jansen. "Blind is één van de grootste factoren van de shit bij Ajax. Hij manipuleert en beïnvloedt altijd. Hij was ook de man die Louis van Gaal met Beuker elke dag beïnvloedde."

Daarnaast beschuldigde Jansen de oud-commissaris van liegen over het niet willen terughalen van zijn zoon Daley Blind. Blind, die inmiddels al 2,5 maand vertrokken is bij Ajax, liet via de NOS weten ‘deze onzin en pulp’ achter zich te willen laten.

Volgens Jeroen Stekelenburg, die Blind sprak voor Langs de Lijn, zit er echter meer achter de woorden van Jansen. "Hij (Blind, red.) weet wel waar dit vandaan komt", aldus Stekelenburg. "Dit is een wraakactie, omdat hij in 2018 samen met Daley is weggegaan bij het kantoor van Jansen. Dat had te maken met een boek waarin Jansen iets zei over Mourinho, destijds de trainer van Daley. Dus daar zit oud zeer."