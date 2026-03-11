Danny Blind vertelt over Ajax-vertrek: "De komst van McConnell..."

Danny Blind heeft meer duidelijkheid gegeven over zijn vertrek uit de Raad van Commissarissen van Ajax. Volgens de voormalig international speelde onder meer de komst van James McConnell een rol in zijn besluit om op te stappen.

Blind sprak bij Ziggo Sport over zijn vertrek in de voorbeschouwing op de Champions League-wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Arsenal. Daar kreeg hij de vraag hoe het voelt om geen commissaris meer te zijn bij Ajax.

"Het voelt niet bijzonder", reageerde Blind nuchter. "Ik heb een half jaar geleden al gezegd dat ik ermee stop en dan is het ook niet meer dat je je overal echt mee bemoeit. Dat zou ook gek zijn."

Aan tafel zat ook oud-voetballer en analist Jan Mulder. Hij was de aanleiding dat Blind werd gevraagd naar zijn vertrek. "Ik zei het voor de grap, maar zit er niet ook wat waarheid in. Zo'n raad moet de club toch besturen."

Volgens Blind ligt dat genuanceerder. "Natuurlijk. Dat moet je niet overdrijven. De directie doet de dagelijkse gang van zaken en de RvC moet letten op de centjes en of de processen goed zijn verlopen. Of ze niet vijf spitsen kopen, terwijl je er al drie hebt. Ik noem maar wat."

Mulder kon het niet laten om daarbij een verwijzing te maken naar het recente verleden van de club. "Die Mislintat kocht er zeven", zei hij lachend, doelend op voormalig technisch directeur Sven Mislintat. Blind reageerde eveneens met een glimlach: "Toen was ik er toevallig nog niet."

Blind gaf ook aan dat inhoudelijke meningsverschillen uiteindelijk meespeelden in zijn besluit om te vertrekken. "Ik ben wel gestopt omdat ik het met sommige dingen oneens was op dat vlak. Dan moet je wel goed de scheidslijn zien in het feit: waar mag je een mening over hebben en ben je niet leidend en waar moet je echt iets als RvC van vinden."

Volgens Blind was de komst van McConnell één van de voorbeelden. "Op een gegeven moment is het een opstapeling. Bijvoorbeeld de komst van McConnell heb ik nooit begrepen en dat is ook wel gebleken achteraf. Als je zo'n jongen haalt moeten wij ook in onze eigen winkel kijken."