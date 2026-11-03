Danny Blind vol lof: "Bij Ajax zorgde hij voor een kentering"
Danny Blind was jarenlang de rechterhand van Louis van Gaal. De oud-Ajacied werkte bij Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal samen met de 75-jarige oefenmeester.
"Ik was zes jaar aanvoerder bij Ajax onder zijn leiding en werkte twee keer als assistent met hem samen bij het Nederlands elftal", zegt Blind in gesprek met ELF Voetbal Magazine. "Onze band is vooral gebaseerd op werk en groot wederzijds respect. We gaan niet samen op vakantie of uit eten, maar bij belangrijke momenten in onze levens houden we elkaar op de hoogte. Ik ben ook naar zijn verjaardagsfeest geweest en gun hem een prachtig leven in goede gezondheid."
Blind stak al vroeg veel op van Van Gaal. "Louis inspireerde mij om op mijn negentiende de trainerscursus te volgen, iets wat tegenwoordig weinig voorkomt. Omdat hij zag dat ik net zo diep in het spel zat, raakten we vaker met elkaar in gesprek. Dat hij mij later bij Ajax tot aanvoerder benoemde, kwam niet als verrassing. We kenden elkaar lang, deelden dezelfde voetbalvisie en voerden stevige discussies. Dat was alleen maar goed."
Blind werkte jarenlang samen met de oud-trainer. "In veertig jaar beleefden we veel dierbare momenten. Het winnen van de Champions League en wereldbeker met Ajax waren hoogtepunten, maar ik kijk vooral met veel genoegen terug op de processen die leidden tot successen, bij Ajax en later bij Oranje. Louis wist altijd zijn stempel te drukken, ondanks het feit dat toeval en geluk een rol spelen in het voetbal. Bij Ajax zorgde Louis voor een kentering door jonge spelers kansen te geven", besluit hij.
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