Danny Blind vol lof: "Bij Ajax zorgde hij voor een kentering"

"Ik was zes jaar aanvoerder bij Ajax onder zijn leiding en werkte twee keer als assistent met hem samen bij het Nederlands elftal", zegt Blind in gesprek met ELF Voetbal Magazine. "Onze band is vooral gebaseerd op werk en groot wederzijds respect. We gaan niet samen op vakantie of uit eten, maar bij belangrijke momenten in onze levens houden we elkaar op de hoogte. Ik ben ook naar zijn verjaardagsfeest geweest en gun hem een prachtig leven in goede gezondheid."

Blind stak al vroeg veel op van Van Gaal. "Louis inspireerde mij om op mijn negentiende de trainerscursus te volgen, iets wat tegenwoordig weinig voorkomt. Omdat hij zag dat ik net zo diep in het spel zat, raakten we vaker met elkaar in gesprek. Dat hij mij later bij Ajax tot aanvoerder benoemde, kwam niet als verrassing. We kenden elkaar lang, deelden dezelfde voetbalvisie en voerden stevige discussies. Dat was alleen maar goed."