Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Danny Blind vol lof: "Bij Ajax zorgde hij voor een kentering"

Bjorn
Danny Blind op de tribune bij Ajax
Danny Blind op de tribune bij Ajax Foto: © Pro Shots

Danny Blind was jarenlang de rechterhand van Louis van Gaal. De oud-Ajacied werkte bij Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal samen met de 75-jarige oefenmeester.

"Ik was zes jaar aanvoerder bij Ajax onder zijn leiding en werkte twee keer als assistent met hem samen bij het Nederlands elftal", zegt Blind in gesprek met ELF Voetbal Magazine. "Onze band is vooral gebaseerd op werk en groot wederzijds respect. We gaan niet samen op vakantie of uit eten, maar bij belangrijke momenten in onze levens houden we elkaar op de hoogte. Ik ben ook naar zijn verjaardagsfeest geweest en gun hem een prachtig leven in goede gezondheid."

Blind stak al vroeg veel op van Van Gaal. "Louis inspireerde mij om op mijn negentiende de trainerscursus te volgen, iets wat tegenwoordig weinig voorkomt. Omdat hij zag dat ik net zo diep in het spel zat, raakten we vaker met elkaar in gesprek. Dat hij mij later bij Ajax tot aanvoerder benoemde, kwam niet als verrassing. We kenden elkaar lang, deelden dezelfde voetbalvisie en voerden stevige discussies. Dat was alleen maar goed."

Blind werkte jarenlang samen met de oud-trainer. "In veertig jaar beleefden we veel dierbare momenten. Het winnen van de Champions League en wereldbeker met Ajax waren hoogtepunten, maar ik kijk vooral met veel genoegen terug op de processen die leidden tot successen, bij Ajax en later bij Oranje. Louis wist altijd zijn stempel te drukken, ondanks het feit dat toeval en geluk een rol spelen in het voetbal. Bij Ajax zorgde Louis voor een kentering door jonge spelers kansen te geven", besluit hij.

Gerelateerd:
Lasse Schöne

Lasse Schöne wijst naar Ajax: "Ik kijk door een gekleurde bril"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag ooit terug bij Ajax? "Dat is zeker niet uitgesloten"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Danny Blind Louis van Gaal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sofyan Amrabat speelt met Ajax in de Johan Cruijff Arena

Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-talent wacht op debuut: "Ik zou er twee keer al inkomen"

KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor FC Twente - Ajax

Danny Blind vol lof: "Bij Ajax zorgde hij voor een kentering"

Klaassen waarschuwt teamgenoten: "Dan moet je iets anders gaan doen"

Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Hij onderscheidde zich"

Kwakman ziet zorgwekkende trend bij Ajax: "Wachten op problemen"

'Ajax richt zich in de winterstop op versterking voor één positie'

Rafael van der Vaart ziet Ajax goed wegkomen: "Dat is mazzel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws