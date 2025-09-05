Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
2025-09-01
'Danny Blind wilde Daley terughalen maar leiding Ajax weigerde'

Thomas
bron: Het Parool
Daley Blind draagt een compressiebroekje
Daley Blind draagt een compressiebroekje Foto: © Pro Shots

Het vertrek van Danny Blind uit de raad van commissarissen van Ajax kan de club flink gaan raken. Volgens Het Parool botste de oud-verdediger recent met de technische leiding over het aankoopbeleid en de eventuele terugkeer van zijn zoon Daley.

"Ingewijden stellen dat Blind in het afgelopen transferwindow kritisch was over het aankoopbeleid", schrijft de krant. Blind, die een cruciale positie bekleedde binnen de RvC en zelfs normaal gesproken veel inspraak had bij transfers, zou weinig enthousiast zijn geweest over de keuzes die deze zomer werden gemaakt.

Het Parool noemt ook de situatie rond Daley Blind als voorbeeld. "Ook zou hij graag een rol bij Ajax hebben gezien voor zijn zoon Daley, die bij Girona speelt en zijn loopbaan heel graag wil afsluiten bij Ajax. De technische leiding van Ajax zag dat uiteindelijk niet zitten." Waarom technisch directeur Alex Kroes daar geen heil in zag, blijft volgens de krant onduidelijk.

