Danny Blind zag spanning bij Ajax: "Altijd een bepaald gevoel"
De Fluwelen Revolutie bij Ajax heeft heel wat verhoudingen op scherp gezet. Ook Danny Blind kwam tegenover een aantal oud-collega's te staan.
De Fluwelen Revolutie was een bestuurlijke en voetbaltechnische hervorming die Johan Cruijff in september 2010 in gang zette met kritische columns in De Telegraaf. Zo wilde het voetbalicoon ook af van Blind als directeur spelersbeleid.
Het zette de relatie behoorlijk op scherp en die band is nooit helemaal hersteld. "Ik denk wel on speaking terms, maar wel altijd met een bepaald gevoel", reageert Blind in een podcast van Sportnieuws.nl. "Ik heb ook lang een bepaalde houding gehad naar bepaalde mensen. Altijd wel een hand geschud en altijd wel gedag gezegd, maar niet meer dat spontane misschien, zoals het daarvoor was. Na verloop van tijd vervlakt dat ook weer."
Blind vulde meerdere functies in bij Ajax. Zo was hij na zijn loopbaan als speler onder andere jeugdtrainer, hoofd jeugdopleiding, coach en assistent. "Ik vind het geen nadeel, de functies die ik gehad heb. Je kan het ook als een groot voordeel zien. Ik heb mezelf niet aangeboden. Ik heb nooit gesolliciteerd."
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