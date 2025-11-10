Danny Blind ziet belemmering: "Dat helpt allemaal niet echt mee"

AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Tom
bron: Ziggo
Danny Blind
Danny Blind Foto: © BSR Agency

De huidige structuur binnen van Ajax belemmert de club in het maken van beslissingen, weet Danny Blind. Het oud-lid van de raad van commissarissen in Amsterdam vertelt dat bij Ziggo Sport. 

De organisatorische structuur van Ajax ligt momenteel onder een vergrootglas. oordat er beslissingen kunnen worden gemaakt, moeten meerdere mensen en meerdere afdelingen binnen de club daar een klap op geven. "Er gaan nu heel veel geluiden dat je van de beurs af moet", merkt ook Blind.

"De NV (naamloze vennootschap) zou los moeten komen van de vereniging, en de vereniging zou teveel in de pap te brokkelen hebben", gaat Blind verder. "Dat zijn dingen waar je een ei over moet leggen. Het is niet ingewikkeld, alleen omdat je beursgenoteerd bent moet je rekening houden met hoe je iets naar buiten brengt, wanneer je iets naar buiten brengt, en loop je het risico dat dingen eerder uitlekken. Dat helpt allemaal niet echt mee in de voortgang en snelheid waarmee dingen gebeuren"

"Maar het meest voor de hand liggend is dat je er nu een goede trainer voor zet, en dat je in de winterstop misschien nog wat versterking aantrekt", besluit de oud-trainer en voetballer. 

