Danny Buijs (43) naar Ajax? "Ze moeten me dan wel overtuigen..."

Danny Buijs is al jarenlang actief in de Eredivisie, eerst als speler en inmiddels als trainer. Na zijn periode bij FC Groningen staat hij nu aan het roer bij Fortuna Sittard, maar daar wil hij het niet bij laten. De ambitieuze coach heeft zijn vizier gericht op een stap naar de Nederlandse top, met clubs als Feyenoord, Ajax en PSV in gedachten.

Een overstap naar een grotere club sluit hij dan ook zeker niet uit. "Ik ben bezig met mezelf door te ontwikkelen. Dan is het voor mij heel simpel: mensen die het in mij zien zitten, kunnen mij benaderen. Mensen die dat niet doen, moeten iemand anders bellen. Op dit moment zit ik er hier zo goed in, dat een andere club wel heel enthousiast moet zijn om mij te overtuigen", zegt hij over een mogelijk vertrek tegenover ESPN.

Qua trainersfilosofie kijkt Buijs met bewondering naar Diego Simeone, de coach van Atlético Madrid. De Argentijn ligt regelmatig onder vuur vanwege zijn speelstijl, maar dat weerhoudt Buijs er niet van hem als voorbeeld te zien. "Er zijn meerdere manieren in het voetbal om tot resultaten te komen. Wat voor de één realistisch is, is voor de andere een droom. Ik vind dat Simeone soms ondergewaardeerd wordt. Iemand die in de absolute top van het voetbal werkt, bijna jaarlijks meedoet om de prijzen en erin slaagt het de absolute topploegen moeilijk te maken...."