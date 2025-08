Danny Buijs adviseert Ajax: "Voor de Eredivisie een topaanwinst"

Ajax en Feyenoord hopen zich allebei te versterken met Ko Itakura, terwijl de Japanse centrumverdediger eerder in verband werd gebracht met PSV. Danny Buijs is vol lof over de sterkhouder van Borussia Mönchengladbach, die in het verleden onder contract stond bij FC Groningen.

"Het was een verademing om met hem te werken", blikt hij terug op de website van het Algemeen Dagblad. "Hij is heel open, leergierig, gedisciplineerd en staat open voor feedback. Bovendien zag je dat hij talent had. Een heel fijne jongen om mee te werken. Toen hij vertrok bij ons, zag ik wel dat hij klaar was voor een volgende stap. Hij heeft vrijwel alles wat een moderne centrale verdediger moet hebben", beseft Buijs.

Hij snapt dan ook dat Ajax en Feyenoord interesse hebben. "Ik weet zeker dat hij voor de eredivisie een topaanwinst is", vervolgt hij. "De vraag blijft natuurlijk hoe hij zich houdt op Europees niveau, want dat heeft hij nog niet gespeeld. Maar hij heeft het heel goed gedaan in de zware Bundesliga. Dat zegt wel iets over zijn kwaliteiten. Ik zou het mooi vinden als hij weer in Nederland komt spelen", besluit Buijs.