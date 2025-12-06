Danny Buijs: "Ajax bij de strot grijpen en er vol op klappen"

Ajax krijgt zaterdagavond Fortuna Sittard op bezoek. Trainer Danny Buijs kijkt uit naar het duel en wil zich niet blindstaren op de wisselvallige prestaties van de Amsterdammers, maar hij gelooft wel in een positief resultaat voor zijn team.

"Als het lukt, moeten we ze bij de strot grijpen en er vol op klappen", vertelt Buijs in een interview met L1 Nieuws. "Het gaat ook nog eens volle bak worden. Dat is helemaal lekker als je het veld oploopt met een vol stadion achter je."

Van de laatste vier competitiewedstrijden won Ajax slechts één. "Ajax blijft een grote club met een grote naam. Dat geldt zeker voor de jongens die daar gespeeld hebben", vertelt de oefenmeester

"Je moet geloven in jezelf en dat je resultaat kunt halen. Laten we hopen dat we dat kunnen brengen", vervolgt Buijs. "In de momenten dat je zelf kunt voetballen, moet je dat ook doen. Ik geloof erin dat iedereen tegen Ajax iets extra’s kan brengen."