Danny Buijs blij met oud-Ajacied: "Kan een beetje gaan wrijven"

Danny Buijs is blij met de komst van Mohamed Ihattaren naar Fortuna Sittard. Toen de voormalig voetballer van PSV en Ajax nog niet was vertrokken bij RKC Waalwijk werd hij benaderd door de voormalig hoofdtrainer van FC Groningen. Aankomend weekend is NAC de tegenstander van Fortuna.

Er volgde een afspraak in Breukelen. "We hebben 3,5 uur gezeten", vertelt Buijs in gesprek met Voetbal International. "Dat was een heel prettig gesprek. Ik was echt onder de indruk. Van een jongen van 23 jaar, die zichzelf best wel goed in kaart kon brengen. Welke fouten hij heeft gemaakt, wat hij anders had moeten doen óf moet gaan doen."

"Dit is iemand die met tegenslag te maken heeft gekregen in het leven, en daarna niet altijd de juiste dingen heeft gedaan. En dat weet hij zelf ook", vervolgt hij. "En nee, dat biedt geen enkele garantie over waar hij uiteindelijk zal slagen als voetballer. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik, met alle andere spelers en stafleden van Fortuna, hem verder kan helpen. En als dat lukt, is hij voor ons een heel goede speler."

"Het kan ook best een beetje gaan wrijven tussen ons. Ook daarom was dat gesprek belangrijk. Ik heb aangegeven wat ik vind dat ik van hem mag verwachten, en hij van mij. Als je dat aan de voorkant bespreekt, kan het nooit een probleem gaan worden. Ik ben daar niet bang voor. Eén ding durf ik te zeggen: hij is nog steeds een heel talentvolle speler. En bovenal een geweldig ventje."

Zondag nemen de Limburgers het dus op tegen NAC Breda. Ihattaren is fit en Buijs geeft aan dat de kersverse speler van Fortuna minuten kan gaan maken in het Rat Verlegh Stadion. "In principe zou hij daar al minuten kunnen maken. Hoeveel? Dat is de vraag", aldus Buijs.