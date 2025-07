Danny Buijs haalt uit naar KNVB en ESPN: "Dank je de koekoek!"

Danny Buijs is bepaald niet te spreken over hoe wedstrijden worden gepland in de vaderlandse Eredivisie. Fortuna Sittard nam het zaterdagavond om 21:00 op tegen Sparta Rotterdam (1-1), iets wat hem niet kan bekoren. Hij haalde na afloop bij Fortuna Sittard Central uit naar de KNVB en ESPN.

Ondanks dat er niet werd verloren, heeft Buijs te doen met voetbalsupporters in Nederland. Het is namelijk zo'n 2,5 uur rijden van Sittard naar Rotterdam, waardoor supporters pas diep in de nacht weer thuis waren. En dit is geen incident volgens Buijs die van mening is dat het speelschema nergens op lijkt.

Buijs legt zijn standpunt uit. "Ik zal je ook eerlijk zeggen: je zou maar Fortuna-supporter zijn. Je hebt te maken met ESPN en de KNVB, dat je op zaterdagavond om 21.00 uur uit naar Rotterdam moet. Dat je op zaterdagavond om 21.00 uur uit naar Almelo moet. Dat je op zaterdagavond om 20.00 uur uit naar Heerenveen moet", somt hij eerdere late wedstrijden van zijn ploeg door het hele land op. "En dan zeggen die mensen dat voetbal voor de supporters is?", richt Buijs zich tot ESPN en de KNVB. "Ja, dank je de koekoek."