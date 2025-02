Danny Buijs loopt na nederlaag tegen Ajax leeg: "Wat bezielt hem?"

Danny Buijs was na afloop van de nederlaag tegen Ajax niet te spreken over de arbitrage. De trainer van Fortuna Sittard vond de penalty, waaruit Ajax uiteindelijk de 0-1 maakte, niet terecht.

De bal ging op de stip na een handsbal van Shawn Adewoye. VAR Alex Bos riep Dennis Higler naar de kant en na het bekijken van de beelden volgde er een strafschop. Of Buijs zich bestolen voelt? "Bestolen is een groot woord, maar ik vind het echt bijzonder dat een VAR hiervoor ingrijpt. Het is al zo vaak gezegd dat ze alleen bij cruciale missers moeten ingrijpen. Dit is geen cruciale misser", zei Buijs na afloop bij ESPN.

"Het is helemaal niet overtuigend dat dit een handsbal is. Er is lichamelijk contact. Wat bezielt dan zo’n VAR om in te grijpen? Het is voor mij echt ongelooflijk. Onze grote vriend Van Meenen (manager scheidsrechterszaken Raymond van Meenen, red.) kan morgen weer met een reactie komen en dan krijg je overmorgen excuses", voorspelt de Fortuna-trainer.

Hij gaat verder: "Maar laat die VAR toch eens wat vaker wegblijven, tenzij het overduidelijk is. Dit is niet overduidelijk. Het is een verdedigende situatie", vindt Buijs zelf. "De bal stuitert in onze zestien, er is een lichamelijk duel tussen Weghorst en Adewoye. Adewoye probeert de bal nog weg te koppen en krijgt misschien een licht duwtje, waardoor hij uit balans raakt."

"Zoals ik het zag, moet nog blijken of hij überhaupt de bal met zijn hand raakt. Wat komt zo’n VAR doen? Het drukt een ongelooflijke stempel op deze wedstrijd", meent de oefenmeester. "De scheidsrechter heeft drie minuten nodig om overtuigd te raken dat het een penalty is. Dat zegt ook heel veel. Als het overtuigend is, heb je aan één keer kijken voldoende. Of hij had geen verbinding. Hij heeft er drie minuten gestaan. Dat zegt ook wel veel over de persoonlijkheid van deze man", sluit Buijs af.